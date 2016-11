Sevnica: Motorist zbil pešca

SEVNICA – Ob 15.23 je pri kraju Čanje v prometni nesreči motorist zbil pešca, ki se je poškodoval, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem NMP ZD Sevnica pri prenosu poškodovanca v reševalno vozilo. Reševalci so poškodovanega pešca prepeljali v bolnišnico v Brežice.