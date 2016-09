Severna stena Triglava: plezalec padel in se huje poškodoval

KRANJSKA GORA – V soboto ob 8. uri je v triglavski severni steni plezalec padel in se huje poškodoval.

Posredovali so reševalci postaje GRS Mojstrana in ekipa GRS z Brnika z vojaškim helikopterjem, ki so poškodovanemu na kraju nudili pomoč, ga dvignili v helikopter in prepeljali v jeseniško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.