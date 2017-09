Šest poškodovanih ob trčenju, povzročiteljica pijana

ČRMOŠNJICE – V noči s petka na soboto, okoli 2. ure, sta domnevno zaradi vožnje po napačni strani ceste v Črmošnjicah trčili vozili. V enem avtomobilu z nemškimi registrskimi oznakami so bile poškodovane štiri osebe, v drugem pa dve, poroča PU Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah policistov je 23-letna voznica iz okolice Novega mesta zapeljala na drugo stran ceste in trčila v vozilo, ki ga je pravilno po svoji strani vozil 50-letnik iz Nemčije.



Vzrok tudi alkohol

V vozilu 23-letnice, ki se je lažje poškodovala, je bila na prednjem sedežu sopotnica, ki se je ob trku hudo poškodovala.



Voznik drugega avtomobila (50), njegova sopotnica in ena od sopotnic zadaj so bili lažje poškodovani, sopotnica, ki naj bi sedela zadaj desno, pa huje.

Preizkus alkoholiziranosti pri nemškem vozniku ni pokazal prisotnosti alkohola, a je bil eden od vzrokov za nesrečo verjetno tudi ta, saj so pri ga 23-letni domnevni povzročiteljici izmerili 0,60 mg/l.



Tri ure zaprta cesta



O nesreči sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec, zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja posledic pa je bila cesta zaprta tri ure.