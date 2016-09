Šest mrtvih, sojenja pa ni

Sojenje Kolencu še ni razpisano in še kar nekaj časa ne bo. Foto Igor Mali

Končalo se je s tragedijo in šestimi mrtvimi. Foto Arhiv

LJUBLJANA – Ko je novembra lani začel odvetnik Boris Grobelnik debelo uro nizati dokazne predloge obrambe, je postajalo jasno, da bo sodni proces proti balonarju Miru Kolencu najverjetneje pravi maraton. Od tragične nesreče so pred tednom dni minila že štiri leta, po zelo dolgi sodni preiskavi so tožilci lani spomladi vložili obtožbo, predobravnavni narok pa je bil pred okrožno kazensko sodnico Barbaro Črešnar Debeljak pred več kot devetimi meseci. Sojenja še vedno nismo dočakali, čakanje nanj pa je še kako stresno za vse oškodovance v nesreči, tudi za balonarja Kolenca, in najbolj kajpak za svojce umrlih po padcu balona na Ljubljanskem barju.

