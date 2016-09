Šest let po nesreči še vedno brez odškodnine

BREŽICE – Včeraj je minilo natanko šest let, odkar se je življenje zdaj 54-letnega Sandija Agreža postavilo na glavo. Prej zdrav in delaven možakar iz Artič, ki je po delu v Komunalnem stanovanjskem podjetju – KOP Brežice, kjer je bil zaposlen, doma postoril še obilo stvari in obnavljal hišo, je 8. septembra pred šestimi leti zgrmel s strehe štirinadstropnega bloka v Brežicah. Padec z višine 14 metrov, strokovnjaki so izračunali, da je na tla treščil s težo 2600 kilogramov, je bil zanj skoraj usoden: 15 zlomljenih reber, dvoje reber je predrlo jetra, eno je bilo zapičeno v pljuča, pretrgana vranica, poškodovani lopatici, ključnica, počena medenica, zlom stegnenice, odrgnjeno srce, poškodovana hrbtenica, izpadlo mu je šest zob. V devetih dneh je imel 69 operacij, en mesec je bil v komi, zdravniki in svojci pa so se bali najhujšega. Toda Agrež je preživel, vendar ostal invalid.



Vsega tega pa je krivo podjetje KOP Brežice, ki ga je tistega usodnega dne, na dan malega šmarna, poslalo na streho bloka, čeprav tega ne bi smelo. Agrež je imel namreč zaradi izjemno nizkega pritiska prepoved opravljanja dela na višini, in njegovi nadrejeni so to vedeli. Usodnega dne je zdaj že pokojni delovodja Dušan Gramc prek Agreža skupini naročil, naj na bloku v Kettejevi ulici zamenja žlebove. Rekel je, da morajo vsi na streho, tudi Agrež, saj je streha ravna. Najprej so morali odmakniti salonitne plošče. Ko se je Agrež dvignil, se mu je v glavi zavrtelo in padel je 14 metrov globoko. Sprva so delavci trdili, da je šel Agrež na streho prostovoljno, pozneje pa priznali, da ga je v to prisilil Gramc, ki se je znašel v kazenskem postopku. Ker je med postopkom umrl, je bil za nesrečo odgovoren delodajalec, KOP Brežice, ki je moral plačati 40.000 evrov kazni zaradi opuščenega dolžnega nadzorstva in ogrožanja delavčeve varnosti.



»S tem je pravici zadoščeno,« je bil po pravnomočnosti sodbe zadovoljen Agrežev odvetnik Boštjan Podgoršek. A kalvarije še zdaleč ni bilo konec. Zdravniki so namreč presodili, da Agrež lahko še naprej dela, vsaj po štiri ure na dan, in so mu priznali tretjo kategorijo invalidnosti. Agrež bi z veseljem delal tudi po deset ur na dan, tako kot nekoč, a kaj ko še osnovnega dela ne zmore več. Z odvetnikom Podgorškom sta se podala v tožbo zoper ZPIZ in zdaj, šest let po nesreči, jima je uspelo. Izvedenci so potrdili, da je zahtevek utemeljen, in ocenili, da mu pripada prva kategorija in da ima pravico do invalidske pokojnine, čeprav so doslej trdili, da lahko dela.



Čeprav je od nesreče minilo že šest let, sodba je bila pravnomočna, saj KOP tudi z zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovnem sodišču ni bil uspešen in je že moral plačati 40 tisočakov v proračun, pa Agrež doslej ni dobil še nobene odškodnine, ne od delodajalca ne od zavarovalnice. Zdaj je prek svojega odvetnika vložil odškodninsko tožbo. Tožita tako KOP kot Zavarovalnico Triglav, kjer je imelo podjetje zavarovano odgovornost. Zadeva naj bi se na krškem sodišču začela razpletati prihodnji mesec.