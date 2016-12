Serijsko vlamljali, škode za 40 tisočakov

LJUBLJANA – Ljubljanski kriminalisti so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete in na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo za 26 kaznivih dejanj, ki so jih osumljene štiri osebe, stare med 20 in 30 leti.

Kazniva dejanja so bila izvršena v obdobju med 12. januarjem in 14. aprilom, in sicer je šlo za 16 vlomov ter tri poskuse vloma v bencinske servise in trgovine v Ljubljani in okolici Ljubljane. Vlomilci so iskali zlasti večje količine cigaret, zabeležili pa so tudi dve tatvini, dva odvzema in dva poskusa tatvine osebnih avtomobilov (za prevoz in beg) ter eno kaznivo dejanje prikrivanja. Večina kaznivih dejanj (22) je bilo storjena na območju PU Ljubljana, štiri kazniva dejanja pa na območju drugih policijskih uprav.

Skupna protipravna premoženjska korist, ki so si jo pridobili, znaša približno 40.000 evrov. Vsi štirje osumljenci so bili že obravnavani zaradi tovrstnih kaznivih dejanj.