Serijskemu roparju iz Kranja grozi do 10 let zapora

KRANJ – Kranjski kriminalisti so prejšnji teden v intenzivni kriminalistični preiskavi raziskali šest letošnjih ropov in roparskih tatvin na javnih krajih, ki jih je utemeljeno osumljen pridržani Kranjčan. Osumljenec je bil v petek s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika pristojnega sodišča, ta pa mu je odredil pripor.

»Kranjčan je utemeljeno osumljen, da je 5. aprila letos na Vrečkovi ulici v Kranju na bankomatu pristopil do starejše občanke in jo oropal. S silo ji je vzel denar, po dejanju pa je pobegnil.



Do 10 let zapora Za rop gre, če storilec vzame tujo premično stvar, da bi si jo protipravno prilastil, tako da uporabi silo zoper kakšno osebo ali ji zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, za roparsko tatvino pa, če je storilec zaloten pri tatvini, pa zato, da bi ukradeno stvar obdržal, uporabi proti komu silo ali mu zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo. Obakrat se dejanje kaznuje z zaporom od enega do 10 let.

14. aprila je na Cesti talcev v Kranju denar odtujil v prodajalni, kamor je vstopil pod pretvezo menjave denarja, zaloten pa je bil, ko je iz predala pobiral denar. Trgovka ga je zalotila, pobegnil pa je po grožnji z nožem in nasiljem.

30. aprila je v prodajalni v Kranju trgovki iz predala na prodajalnem pultu odtujil denar in jo odrinil, ko ga je hotela zadržati, v Lipici v Škofji Loki je isti dan žensko dohitel in ji odtujil nahrbtnik, na kranjskem pokopališču pa je starejši ženski iz rok iztrgal torbico in pobegnil. Še en rop je izvršil 2. maja. V živilski trgovini na Likozarjevi ulici v Kranju je med plačevanjem blaga iz blagajne prodajalki odtujil gotovino in trgovko lažje poškodoval, ko mu je dejanje hotela preprečiti. Zaradi kaznivih dejanj je kazensko ovaden,« so sporočili iz PU Kranj.