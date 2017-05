Serija vlomov na območju prestolnice

LJUBLJANA – Policiste so v sredo obvestili o šestih vlomih, poroča PU Ljubljana.

Storilci so vlomili v dve kleti v Ljubljani in od tam ukradli orodje ter kolo, v Litiji pa so poskušali vlomiti v poslovni prostor.

Obravnavani so bili tudi trije vlomi v stanovanje hiše, in sicer na območju Šiške, Most in Domžal. V vseh primerih so storilci odtujili nakit in gotovino, lastnike pa tako oškodovali za nekaj tisoč evrov.