Septembra je ukradel 250 evrov, zdaj so policisti ugotovili tole

RAVNE NA KOROŠKEM – Policisti PP Ravne na Koroškem so v teh dneh preiskali kaznivo dejanje tatvine. V septembru letos so bili obveščeni, da je neznanec iz žepa vrhnjega oblačila v čakalnici javne ustanove na Ravnah ukradel moško denarnico z 250 evri gotovine. Policisti so ugotovili, da je dejanja osumljen 65-letni domačin. Ukradeni denar so mu zasegli in ga vrnili oškodovancu.

65-letnika so kazensko ovadili zaradi tatvine po I. odstavku 204. člena KZ-1C.