Šenbric: uhajal plin, stanovalce evakuirali

VELENJE – Ob 18.20 je v Šenbricu uhajal plin med stanovanjskimi objekti zaradi počene cevi plinske napeljave.

Gasilci PGD Šalek in Velenje so zavarovali kraj dogodka, evakuirali stanovalce in po zaprtju dovoda plina, ki so ga opravili dežurni delavci Komunale Velenje, pregledali stanovanjske objekte, jih prezračili in izmerili vsebnost plinov. Po temeljitem pregledu in ničelni vsebnosti so stanovalcem dovolili vstop v objekte.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.