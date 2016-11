NAZARJE – V četrtek ob 23.58 so na Lesarski cesti na odprti deponiji v obratu za pridelavo lesa zagoreli sekanci.

Posredovali so gasilci PGD Nazarje, ki so požar omejili in pogasili, s strojem premetali sekance, preventivno pregledali ostale prostore in ostali na požarni straži.

Materialna škoda ni nastala, je poročala uprava za zaščito in reševanje.