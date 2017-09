Segel mu je v žep in jo izvlekel

LJUBLJANA – V četrtek okrog 11.20 so PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini denarja na Rojčevi ulici v Ljubljani. Policisti so ugotovili, da je moški na pošti dvignil pokojnino, kuverto z denarjem pa spravil v prednji hlačni žep in se napotil domov. Na poti je do njega pristopil neznanec in ga ogovoril ter mu iz žepa odtujil kuverto z denarjem.

Neznanec je star okoli 25 let, visok okoli 170 cm, je srednje postave in kratkih sivih las. Bil je tudi neobrit.