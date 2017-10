Šef jeseniških bajkerjev bo moral za zapahe

KRANJ – Ob koncu sodnih obravnav, v zaključnem govoru, je tožilstvo za Armina Mujagića, državljana BiH, ki že leta živi v Sloveniji, zahtevalo tri leta in štiri mesece zaporne kazni, za soobtoženega Senada Budimovića z Jesenic pa pogojno obsodbo enega leta zapora s preizkusno dobo treh let. Omenjena sta na klopi za obtožene sedela kot zadnja izmed skupine zajetih po holivudsko izpeljani akciji policije oktobra lani na Hrušici pri Jesenicah, kjer je domovanje jeseniških bajkerjev. Večina je priznala krivdo in jo odnesla s pogojnimi obsodbami, le Dejan Perić je za svoje dilerske posle na področju kokainskega biznisa, ki je potekal z Gorenjske na avstrijsko Koroško, dobil tri leta neprostovoljne oskrbe v zavodu za prestajanje kazenskih sankcij.

Precej podpornikov obtoženih, ki so spremljali sojenje pred sodiščem in Mujagiću glasno izrekali podporo, ko so ga varnostniki vklenjenega peljali na sodišče, je menilo, da bo njihov kolega odšel na prostost. Sodnica Milena Turuk je štiri minute po enajsti uri razsodila, da sta obtožena spoznana za kriva v desetih točkah obtožnice, vse v povezavi s prepoznanim 186. členom kazenskega zakonika, ki govori o prometu s snovmi, ki so prepoznane kot opojne substance. Mujagiću je prisojeno dve leti in deset mesecev zapora, ker je po sodbi on dobavljal kokain za Perića, ta pa ga je diletantsko preprodajal naprej avstrijskemu tajnemu policijskemu sodelavcu od januarja do oktobra lani. Ker je vodja jeseniških bajkerjev že skoraj eno leto v priporu, se mu bo ta čas odštel od sodbe, tako da bo za zapahi še dvaindvajset mesecev. Budimovića v zaporu za eno leto ne bodo videli, če v naslednjih treh letih ne naredi nečesa, kar je v nasprotju z zakonom.



Obsojena sta tako izrek sodbe kot pojasnilo odločitve sodišča sprejela popolnoma mirno.

Obsojena sta tako izrek sodbe kot pojasnilo odločitve sodišča sprejela popolnoma mirno. »Sodišče je po temeljiti in skrbni oceni spoznalo, da so dokazi trdni, tudi tožilske in sodne odredbe v spisih nimajo pomanjkljivosti, kot je v zaključnih govorih menila obramba na splošni ravni o vprašanjih zakonitosti,« je bilo med drugim moč slišati. »Že predkazenski postopek je bil nezakonit, pa angažiranje tajnega policijskega sodelavca iz tujine ter izdaja odredbe sodišča za uporabo posebnih preiskovalnih ukrepov,« je prepričan Matej Sršen, Mujagićev zagovornik, in napovedal, da bo po pregledu pisno izdane sodbe vložil pritožbo.



Od dobrodelnosti do zaporov Člani jeseniškega motokluba, nekoč so se imenovali El Diablo Jesenice, danes je motoklub prepoznan kot Hells Angels MC Steel City, so imeli še pred petimi leti prijetno podobo v lokalnem okolju, saj so se večkrat izkazali z dobrodelnostjo na več področjih. Nato je ime jeseniškega motokluba napolnilo stolpce časopisne črne kronike tako pri nas kot v sosednji Hrvaški. Njihov član Adnen Budimović, sin na pogojno kazen obsojenega Senada Budimovića, je prejel večletno zaporno kazen za umor 25-letnega Porečana Aleksandra Vidnjevića, ki se je po prepiru zgodil na bajkerskem shodu v improviziranem kampu Santa Marina pri Taru pri Poreču v začetku poletja 2012.