Sedemkrat zabodel očeta

RATEČE – Tik pod tromejo, tam mejijo germanski, romanski in slovanski narodi, tam leži idilična vasica Rateče, od koder vodi pot v čarobno Planico, so vaščani pretreseni. »Ni čudno, da se je to zgodilo,« nam je povedal eden od vaščanov in dodal: »Ni dolgo od tistega, ko se je hči drla na svojega sina in ga z brcami v zadnjo plat gnala domov. Enako glasna je tudi do Tonija, svojega moža, ki se je k nam priselil z Blejske Dobrave.«

Prav ta člana iz družine Jakša, oče in sin, sta se znašla v glavni vlogi tragičnega dogajanja sredi Rateč. »Kranjskogorski policisti so danes dopoldne po prijavi osebe intervenirali v zasebnem prostoru. Prijavljeno je bilo nasilno dejanje in povzročitev telesnih poškodb. Po prvih podatkih sta bili v dogodku udeleženi dve osebi, eno pa so odpeljali v zdravstveno ustanovo. Kriminalisti preiskavo vodijo v smeri kaznivega dejanja, v povezavi z dogodkom pa že obravnavajo eno osebo. Več podatkov bomo posredovali po zaključenih aktivnostih kriminalistov,« so popoldne poročali iz kranjske policijske uprave.

