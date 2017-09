Sedem Skandinavcev so rešili in še oblekli

TRŽIČ, SELA – Zgolj četverici tržiških gorskih reševalcev se lahko sedem Fink in Fincev zahvali, da so v nedeljo zvečer živi in zdravi prišli v dolino. Ne le da so jih nepoškodovane pospremili v dolino, še odeli so jih v topla oblačila in jih peljali na topel čaj, nato pa so jih gasilci iz Križ sredi noči še zvozili čez Ljubelj na avstrijsko stran, kjer so imeli svoje avtomobile.

Ne najbolj izkušena gorniška družina, sestavljali so jo mama in oče ter hči in dva sinova s puncama, je namreč tako močno podcenila karavanško visokogorje, da so se na turo odpravili samo v kratkih hlačah in majicah ter v nizkih športnih čevljih. Le en nahrbtniček je imelo vseh sedem skupaj, in v njem seveda ni bilo prostora ne za pulover z dolgimi rokavi ne za zemljevid ali vodnik in ne za vso drugo opremo, ki jo tura na Cjajnik vsekakor zahteva.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«