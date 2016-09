Sedem sadik ga lahko spravi za zapahe

POBREŽJE – Policisti PP Maribor so v začetku septembra 2016 na območju Pobrežja v Mariboru opravili hišno preiskavo stanovanja, saj so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da moški v stanovanju goji prepovedano drogo. Sum se je potrdil, saj so zasegli sedem sadik konoplje.

Zoper gojitelja so policisti podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Mariboru.