Sedel je za volanom dragega roverja, to so z njim naredili policisti

FERNETIČI – Policisti so v noči na torek okoli polnoči na bencinskem servisu na Fernetičih ustavili 33-letnega državljana Ukrajine range roverjem evoquom.

Pri kontroli vozila je bilo ugotovljeno, da tipska nalepka in šasija nista enaki, v vozilu pa so našli ostanke razbitega stekla. Po evidencah so ugotovili, da je bilo vozilo 22. 9. 2016 ukradeno v Italiji, vozilo je letnik 2015 in je vredno 40.000 evrov.

Vozniku so odvzeli prostost in opravili ogled vozila. Sledi še kazenska ovadba.