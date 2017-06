MURSKA SOBOTA – Na območju PU Murska Sobota so v ponedeljek obravnavali tatvino v trgovini, tatvino mobilnega telefona in poškodovanje osebnega avtomobila.

Lendavski policisti so obravnavali tatvino kolesa in zasegli ponarejen bankovec. V Gornji Radgoni sta bili izvršeni tatvina zastave ter tatvina denarja in denarnice, so sporočili iz PU Murska Sobota.