Še vedno ni jasno, zakaj je zagorelo v zaporu

CELJE – V ponedeljek malo čez 16. uro je zagorelo v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Zagorelo je v skupnem prostoru. Ogenj je v prostoru uničil inventar in poškodoval stene, poroča PU Celje. Gasilci so evakuirali zapornike, pogasili ogenj ter pregledali in prezračili prostore.



Eno osebo, ki prestaja zaporno kazen in se je nadihala dima, so odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostala na opazovanju. Vzrok požara še ni potrjen, preiskava pa še poteka.