Še nekaj sekund prej so se držali za roke, potem jo je doletela kruta smrt

BOVEC – Včeraj ob 12.20 so bili policisti PP Bovec obveščeni o tragični nesreči na bovškem letališču, kjer je samostojna padalka odskočila z letala in se pri pristanku smrtno ponesrečila.

V poročilu PU Nova Gorica piše, da je 34-letna padalka, državljanka Hrvaške (z območja hrvaške Istre), ob 12.14, ko je letalo (znamke Pilatus PC 6) nad letališčem Bovec doseglo višino 4000 metrov, skočila iz letala (poleg nje so iz letala skočili še drugi padalci): »Po odskoku in letenju v prostem padu je skupina padalcev (hrvaška padalka skupaj s šestimi drugimi padalci oz. prijatelji) izvedla lik (prijem za roke) vse do višine 1500 metrov, ko so se razpustili in na višini 1000 metrov pričeli odpirati padala. Njeno padalo se ni pravilno odprlo, zato je na višini približno 800 metrov odvrgla glavno padalo (model Winx 150), mehanizem na padalskem nahrbtniku pa je ob tem avtomatsko sprožil odpiranje zasilnega padala. Pri sprožitvi zasilnega padala se ji je širši platnen povezovalni trak med vzmetnim padalom in notranjo prosto vrečo, kjer je spravljeno rezervno padalo, ovil okoli telesa, zaradi česar se rezervno padalo ni odprlo (izvleklo iz nahrbtnika), tudi ko se je na višini pod 300 metrov sprožil avtomatski mehanizem za odpiranje rezervnega padala. Hrvaška padalka je okoli 12.15 v prostem padu padla na travnato površino na jugozahodnem delu letališča, kjer je zaradi telesnih poškodb obležala mrtva.«

Poleg bovških policistov in novogoriških kriminalistov so bili na kraju tragične nesreče tudi gasilci PGD Bovec in reševalci NMP ZD Tolmin.

Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. O nesreči je policija poleg preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov (ministrstvo za infrastrukturo). Pri preiskavi policija ni ugotovila elementov kaznivih dejanj in bo o tragični nesreči s pisnim poročilo obvestila pristojno okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica.