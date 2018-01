Še miško so ukradli

SOSTRO – Policisti so v sredo na območju PU Ljubljana obravnavali pet vlomov.

V Sostrem so neznanci vlomili v hišo, od koder so odtujili LCD, igralno konzolo in kosilnico.

V Logatcu lastniki po vlomu v vikend pogrešajo agregat.

Na Masarykovi so neznanci vlomili v garažo in odtujili prehrambne izdelke, v Črnučah pa v vrtno lopo in odtujili samokolnico ter motorno žago.

Na Cesti Andreja Bitenca so vlomili v pisarno podjetja, iz katere so odtujili dva prenosnika, miško in mobitel.