To se je zgodilo vozniku beemveja

ČRNOMELJ – Črnomaljski policisti so v četrtek dopoldne med nadzorom prometa v Črnomlju ustavili 21-letnega voznika osebnega avtomobila BMW 525.

Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.