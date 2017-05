To se je zgodilo v ponedeljek

GORNJA RADGONA – Na področju kriminalitete so v ponedeljek na območju Gornje Radgone obravnavali tatvino denarnice z denarjem in osebnimi dokumenti ter krajo alkoholnih pijač in denarja iz torbice.

Na območju Murske Sobote so zabeležili tatvino goriva na bencinski črpalki, so sporočili iz PU Murska Sobota.