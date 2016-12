To se je zgodilo pri oznaki 4.000, odsek 1183

LITIJA – Včeraj okrog 12.30 so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči s telesnimi poškodbami. Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je 67-letni voznik osebnega vozila vozil po regionalni cesti iz Zagorja ob Savi proti Litiji in pri kilometrski oznaki 4.000, odsek 1183, zapeljal preblizu desnemu robu vozišča, zaradi česar je zdrsnil po brežini navzdol in trčil v drevo.

Voznik in 74-letna potnica sta utrpela lahke telesne poškodbe.