To se je zgodilo nesrečni kopalki na Bledu, posredoval helikopter

BLED – Danes ob 12.05 je na Bledu z drevesa v vodo padlo dekle in se poškodovala. Reševalci z Bleda so poškodovani nudili prvo pomoč in jo pripravili za prevoz. Dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku jo je s helikopterjem Slovenske policije prepeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana, poroča Uprava za zaščito in reševanje.