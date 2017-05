To se je zgodilo kolesarjem

KRANJ – V soboto je voznik osebnega avtomobila v Kranju odvzel prednost kolesarju in povzročil prometno nesrečo z materialno škodo, v Ratečah pa je kolesarka med vožnjo zapeljala na makadamsko bankino in med zaviranjem padla čez kolo ter se poškodovala.

V nedeljo je kolesar v Bohinju med nezanesljivo vožnjo s približno enim promilom alkohola v krvi (0,51 mg/l) padel na kolesarski stezi in se lažje poškodoval, v ponedeljek zgodaj zjutraj pa sta bila kolesarka in vozilo udeležena v prometni nesreči s telesnimi poškodbami v Lazah, so sporočili iz PU Kranj.