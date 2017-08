Še ena smrtna žrtev: na tirih umrl 28-letnik

RUŠE – Dan po tragični nesreči na Rodici, kjer je življenje izgubila približno 10 let stara deklica , se je na območju PU Maribor zgodila še ena nesreča, v kateri je ugasnilo mlado življenje.

Kot smo že poročali , se je zgodilo ob 9.08. Iz PU Maribor so sporočili, da so jih obvestili, da sta v Bistrici ob Dravi trčili motorno vozilo za posebne železniške namene, ki je vozilo iz Ruš proti Mariboru, in osebno vozilo.

Pri tem je življenje izgubil 28-letni voznik osebnega avtomobila, ki je tedaj peljal čez nezavarovani železniški prehod iz smeri Bistrice ob Dravi.

V vozilu za posebne železniške namene so bili štirje delavci, ki po do zdaj zbranih podatkih niso poškodovani. Železniška povezava na tem mestu je do nadaljnjega prekinjena.