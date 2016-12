LJUBLJANA – Včeraj okrog 13.30 so PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini na Rojčevi ulici v Ljubljani. Policisti so ugotovili, da je ženski izza hrbta pristopil neznan mlajši moški in ji z ramena strgal torbico z vsebino, nato pa zbežal proti Zaloški cesti v Ljubljani.

Oškodovanka ni bila poškodovana, je pa oškodovana za približno 200 evrov.