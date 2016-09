Še drugič obsojen, ker je med papriko vozil orožje

KRŠKO – Zgodaj zjutraj je pred krškim sodiščem ustavil kombi, ki je vozil na relaciji Francija–Bosna, bogato založen s prtljago in potniki. Ti so utrujeno zlezli na plan, kajti v Krškem jih je čakal daljši počitek, za katerega pa se niso odločili sami. Odredila ga je voznica kombija Enisa Suljić Rašidović, žena Senada Rašidovića, ki so ga tega dne iz koprskega pripora, kjer je že osem mesecev, pripeljali na sklepni del ponovljenega sojenja. Obtožili so ga namreč, da je oktobra lani v prtljagi, namenjeni iz Bosne v Francijo, v kateri so bile uradno sicer paprika in čebula ter druge vrtnine, prevažal prepovedano orožje zolja oziroma ročni protitankovski raketomet in poltretji kilogram eksploziva. Zaradi tega kaznivega dejanja je bil Rašidović sicer že obsojen na zaporno kazen, vendar je višje sodišče sodbo v celoti razveljavilo zaradi kršenja pravic obrambe; sodnica Marija Breznik namreč ni izpeljala vseh dokazov, ki jih je predlagala obramba, in tako se je dolgotrajno dokazovanje začelo znova.

