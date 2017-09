Sanda na sodišču gleda grdo, Mirzan v tla

KRANJ – Še na zadnji obravnavi smo slišali patetične izkaze naklonjenosti, ki so bili zapisani v pismih, ki sta jih od lani priprta Jeseničana Sanda Alibabić in Mirzan Jakupi namenjala drug drugemu: »Zapomni si, skupaj notri ali zunaj – ščitil te bom. Ne skrbi, vse bom potrdil, kar boš rekla,« je pisal Jakupi in še: »Duša moja, ti si sedaj glavna, najina usoda je v tvojih rokah.« Toda bolj in bolj je jasno, da se približuje konec sojenja zaradi krute smrti še ne triletne Arine Kardašević, malčice, ki je umrla po nepojemljivem trpljenju julija lani, od takrat sta omenjena tudi priprta. V sodni dvorani se Sanda in njen Mirzan sploh ne pogledata več. Jakupi na svoji strani klopi za obtožene ostaja tiho v nasprotju s preteklimi sojenji, ko je, še posebno na začetku, komentiral, kar je le mogel. Alibabićeva že ob izstopu iz vozila, ki jo v spremstvu paznikov vozi na sodišče, gleda grdo, še bolj pa, ko se v dvorani sreča z očetom svojega petega otroka, sina, ki ga je rodila v priporu in so ji ga takoj odvzeli.

Na prostoru za priče se odkrivajo nova dejstva, ki še bolj podrobno prikazujejo celotno stanje dogodka, ki se ne bi smel zgoditi. Tudi različna mnenja izvedencev, zato sta morala včeraj na sodišče priti dr. Anton Lah, ki je prvi spisal strokovno mnenje medicinske stroke, ter prof. dr. Ratko Komadina, ki je predstavil izvedeniško mnenje, ki ga je sestavila posebna komisija medicinske fakultete. Mnenji se namreč razlikujeta v delu, kjer je govor o zlomih devetega in desetega rebra pri mali Arini. Dr. Lah ni mogel z gotovostjo trditi, da gre za zaraščene zlome, ki so bili mehanično povzročeni že pred lanskim, za deklico usodnim začetkom poletja. Na drugi strani je prof. dr. Komadina povedal, da se na rentgenskih slikah dobro vidijo zlomi reber, vendar se njihovih nastankov zaradi pomanjkanja drugih informacij o zdravljenju in le na podlagi posnetkov ne da določiti. Oba strokovnjaka sta izjemno precizno, a hkrati za laično javnost zelo razumljivo pojasnila in razložila tako medicinske postopke kot poškodbe ter načine celjenja, oba pa sta se strinjala, da so take kompleksne poškodbe pri otrocih izjemno redke. Sledila so branja pisem obtoženih, a ker naj bi bilo v njih kar precej osebnih podrobnosti, se je sodišče odločilo, da bo v tem delu javnost izključena. Sojenje se ekspresno nadaljuje že v ponedeljek.