Samovžig sena, škode za nekaj deset tisočakov

GRADIŠKE LAZE PRI LITIJI – V torek okrog 16.40 so PU Ljubljana obvestili o požaru v Gradiških Lazah pri Litiji, kjer je zagorel hlev. Na požarišču so intervenirali gasilci, požar pogasili ter rešili živino in kmetijsko mehanizacijo. Policisti so kraj zavarovali, v jutranjih urah pa začeli ogled kraja dogodka. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan.

Policisti pri ogledu niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, šlo je namreč za samovžig sena. V požaru je nastalo za nekaj deset tisoč evrov materialne škode.