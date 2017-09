S traktorjem je zdrsnil v gozd

STRANSKI VRH – V torek okrog 11.15 so policiste obvestili o prometni nesreči na Stranskem Vrhu.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nesreče so ugotovili, da je 65-letni voznik traktorja vozil po lokalni cesti Polšnik–Stranski Vrh in v bližini naslova Stranski Vrh 5 zapeljal preblizu desnega roba vozišča. S traktorjem je zdrsnil na travnato brežino in se po približno 10 metrih ustavil na boku na gozdni poti.

Voznika so zaradi poškodb z reševalnim vozilom odpeljali v trboveljsko bolnišnico. Po podatkih policije je utrpel hude telesne poškodbe. Povzročitelju bodo izdali plačilni nalog.