S terase izginile sedežne garniture

ŠTORE, KOZJE – V petek je neznani storilec s terase gostinskega lokala v Štorah ukradel tri sedežne garniture, poroča celjska policija.

V nedeljo zjutraj pa so jih obvestili še o vlomu v gostinski lokal v Kozjem. Storilec je odnesel dnevni izkupiček in menjalni denar, so zapisali.