S tem manevrom je povzročil nesrečo

NOVA GORICA – V sredo ob 13.10 so policiste obvestili o prometni nesreči z materialno škodo na glavni cesti med Novo Gorico in Rožno Dolino, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili.

Ugotovili so, da je 49-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Italije, vozil iz smeri Rožne Doline proti Novi Gorici. Ko je ustavil na bankini, je z vozilom hotel polkrožno obrniti proti Rožni Dolini. Pri tem je zaprl pot 38-letni voznici osebnega avtomobila, ki je v tem času pravilno pripeljala iz nasprotne smeri.

Nihče od udeležencev trčenja se ni poškodoval.

Policisti bodo 49-letnemu italijanskemu vozniku zaradi kršitve prometne zakonodaje oziroma nepravilnega vključevanja v promet izrekli globo.

Na kraju so posredovali tudi novogoriški poklicni gasilci in reševalci iz Nove Gorice, ki so nudili ustrezno pomoč.