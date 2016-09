S telesom skušal zaustaviti traktor

IMENJE – V četrtek se je ob 15.36 v naselju Imenje poškodoval traktorist, ki je skušal zaustaviti premikajoč se traktor, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci CZR Domžale in pomagali reševalcem NMP Domžale pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila. Traktorist je bil nato prepeljan v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.