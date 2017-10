S stotko povzročil kaos

MARIBOR – Včeraj so policisti postaje prometne policije ob 16.43 obravnavali voznika osebnega avtomobila.

Robert Mesiček je dogajanje opisal tako: »Audi, tip 100, črne barve je po ulicah v mestu Maribor z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v cestnem prometu ter nato na Pobreški cesti povzročil prometno nesrečo.«

Pozivajo voznike, ki so vozili na relaciji Dupleška cesta, Cesta XIV. divizije, Ulica Veljka Vlahoviča, Čufarjeva ulica ter Pobreška cesta in so bili zaradi nevarne vožnje voznika ogroženi, naj se zglasijo na Postaji prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117, oziroma pokličejo 02 450 20 30 ali 113.