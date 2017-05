S štirikolesnikom zapeljal v 80 metrov globoko grapo

ŠENTJERNEJ – V nedeljo ob 22.59 je pri naselju Drča, občina Šentjernej, voznik s štirikolesnikom zapeljal v okoli 80 metrov globoko grapo.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so se z vrvno tehniko spustili do motorja, odklopili akumulator, postavili motor na kolesa, preprečili iztekanje motornih tekočin ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Novega mesta.

Ti so poškodovanega voznika na kraju oskrbeli in nato prepeljali v novomeško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.