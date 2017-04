S stene izginil sef

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 23.45 so ljubljansko policijsko upravo obvestili o vlomu v gostinski lokal na Tacenski cesti.

Policisti so z zbranimi obvestili in ogledom kraja ugotovili, da je neznani storilec vlomil vhodna vrata in vstopil v notranjost, kjer je odtujil manjši sef (25 x 15 centimetrov) z denarjem, ki je bil pritrjen na zid v pisarni.

Nastalo je za nekaj sto evrov materialne škode.