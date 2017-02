S sorodnikom sta podirala drevesa, ko se je zgodilo

LJUBINJ – V petek ob 9.55 so bili policisti OKC PU Nova Gorica obveščeni o delovni nesreči pri sečnji lesa na Tolminskem, v kateri se je poškodoval 52-letnik. Policisti so ugotovili, da je moški (pri delu mu je pomagal tudi sorodnik) v lastni režiji na svoji parceli v gozdu v bližini Ljubinja podiral drevesa. Ko je z motorno žago odžagal drevo, se je deblo drevesa odlomilo in pričelo padati, spodnji del debla pa ga je oplazil po hrbtu, zaradi česar je padel po tleh.

Poškodovanca je sorodnik odpeljal v ZD Tolmin, kjer so mu nudili zdravniško oskrbo, nato pa so ga prevzeli reševalci HNMP z Brnika in ga s policijskim helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policisti PP Tolmin so tujo krivdo izključili in bodo s pisnim poročilom obvestili novogoriško okrožno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica.