S sodoma sta se peljala iz Brd, ko so ju ustavili

NOVA GORICA – Novogoriški policisti so 7. oktobra v Podsabotinu (na sabotinski cesti) pri izvajanju rednih nalog ustavili 28-letnega voznika osebnega avtomobila in 31-letnega sopotnika, oba iz Gorenjske. Pripeljala sta iz smeri Goriških brd proti Solkanu. Policisti so vozniku v postopku odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Rezultat je bil pozitiven, zato so mu odredili strokovni pregled, prav tako mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje. V postopku je bilo tudi ugotovljeno, da sta bila v vozilu dva 60-litrska plastična soda, v katerih je bilo več kilogramov zelene rastline, za katero so policisti posumili, da gre za prepovedano drogo (konopljo).

Čakajoč rezultate

Rastlino so policisti zasegli in poslali v analizo. Če bo potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica 31-letnega moškega kazensko ovadili zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186. člen KZ-1).

Policisti PP Nova Gorica so zoper 28-letnega voznika osebnega vozila podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi več kršitev prometne zakonodaje.