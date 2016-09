S skuterjem v avto

ŠENTPAVEL – V sredo malo po 17. uri se je v Šentpavlu pri Domžalah voznik s skuterjem zaletel v osebno vozilo.

Posredovali so poklicni gasilci CZR Domžale, zavarovali kraj nesreče ter posuli cestišče z absorbentom. Poškodovanega voznika skuterja so odpeljali reševalci, poroča uprava za zaščito in reševanje.