S seboj je imel prah, policija ga je zasegla

AJDOVŠČINA – V torek zgodaj popoldne so policisti v enem od naselij v okolici Vipave obravnavali 33-letnega moškega in mu zasegli dva zavitka z belo prašnato snovjo.

Poslali so jo v analizo. Če bo ta potrdila njihov sum, da gre za prepovedano drogo, bodo uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi, so sporočili iz PU Nova Gorica.