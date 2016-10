S seboj je imel drogo

LJUBLJANA – V sredo, 12. oktobra, v popoldanskem času so policisti ustavili voznika osebnega avtomobila z nameščenimi preizkusnimi tablicami.

»Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 30-letni voznik vozil v času ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, prav tako pa je odklonil odrejeni pregled za droge in strokovni pregled. Vozniku je bilo za nujno potreben čas odrejeno pridržanje zaradi suma storitve kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog, saj je imel pri sebi 10 alu zavitkov prepovedane droge konoplje rastline, pet alu zavitkov kokaina in tri PVC-vrečke z različnimi tabletami,« so sporočili iz PU Ljubljana.

Po vseh zbranih obvestilih bodo 30-letnika kazensko ovadili zaradi posesti prepovedane droge. Prav tako bodo podali obdolžilni predlog sodniku za prekrške zaradi cestnoprometnih prekrškov.