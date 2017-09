S seboj je imel bodalo na vzmet

SOČERGA – Na mejnem prehodu Sočerga so policisti v sredo državljanu Nemčije zasegli bodalo na vzmet. Izveden je bil hitri postopek.

Državljanu BiH pa so zasegli 16 tablet lexilium, ki vsebujejo prepovedano substanco bromazepam. Tudi njemu so izrekli globo, so zapisali v poročilu PU Koper.