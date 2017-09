S previsokim skoraj zapeljal v predor

ŠENTVID – V četrtek okoli 19.30 so prometni policisti posredovali na avtocesti pred predorom Šentvid, kjer je naprava zaznala previsoko tovorno vozilo vlačilec. Voznik v predor ni zapeljal in je ustavil vozilo v niši.

Policisti so tovorno vozilo pospremili do počivališča Povodje, kjer so bile opravljene meritve in pregledana dokumentacija. Ugotovljeno je bilo, da je državljan Poljske opravljal izredni prevoz tovora brez dovoljenja, vozilo pa je bilo previsoko.

Vozilo so policisti izločili iz prometa in vozniku izdali plačilni nalog, prav tako bo plačilni nalog izdan pravni osebi.