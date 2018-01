S porschejem povzročil nesrečo in odpeljal

PORTOROŽ – V četrtek ob 19. uri je domačin obvestil policijo, da je v Portorožu v njegovo vozilo trčil voznik porscheja in odpeljal. Policisti so izsledili 79-letnega voznika porscheja in mu odredili alkotest, ta pa je pokazal 0,77 mg alkohola v litru izdihanega zraka.

V postopku je bilo ugotovljeno, da ima vozniško dovoljenje izdano v ZDA, hkrati pa veljaven ukrep prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Slovenije, zato so mu vozilo zasegli. Sledi še obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.