S pištolo nad prodajalki

LJUBLJANA – Prodajalki v manjši Mercatorjevi trgovini v Grablovičevi ulici v Ljubljani sta v sredo zvečer že končevali delo, saj je do zaprtja ob 19. uri manjkalo le še 30 minut. V prodajalni ni bilo strank, kar je za zdaj še neznanemu storilcu olajšalo napad. Ropar, ki je bil zamaskiran, v roki pa je držal predmet, podoben pištoli, je najprej stopil do prodajalke za pultom delikatese in jo z grožnjami tako prestrašil, da je začela kričati. Njene krike, ki so menda zveneli, kot bi se urezala, je zaslišala druga prodajalka, ki je bila v skladišču, šla je iskat vrečko za smeti. Ko je prihitela preverit, kaj se dogaja v trgovini, je naletela na roparja, ki je z orožjem stal za prvo prodajalko. Ta mu je hotela pobegniti, a jo je dohitel, tako da je vsa prestrašena stala sredi trgovine. Nato se je spravil na njeno kolegico, ki po naših podatkih tam opravlja delo blagajničarke. »Dajte denar!« ji je zagrozil ter jo prisilil, da je odprla blagajno, nato je iz nje vzel približno 500 evrov.



Napadalec je pobegnil, za njim je takoj stekla obširna iskalna akcija, v kateri so policisti uporabili tudi policijski helikopter. Njegovo kroženje po okolici kraja dejanja so v sredo zvečer opazili tudi domačini, ki so bili zaradi tega precej vznemirjeni, saj je ob železniški postaji preletaval nenavadno nizko, poleg tega so policisti po pripovedovanju domačinov imeli oblečene neprebojne jopiče. Na PU Ljubljana so nam dejali, da so bili o ropu obveščeni okrog 18.30 in da je ropar s predmetom, podobnim pištoli, od prodajalke zahteval denar. »Prodajalka mu je odprla predal blagajne, storilec pa je sam pograbil denar in nato zbežal s kraja dejanja. Policisti so nemudoma po prijavi začeli aktivnosti za izsleditev storilca, v iskanje se je vključil tudi policijski helikopter. V dogodku ni bil nihče poškodovan,« so še zapisali na PU Ljubljana. To naj bi bil že tretji ali četrti rop v tej trgovini, vendar še nikoli s pištolo.