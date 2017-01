S pirotehniko tudi v novem letu

TOLMIN – V sredo so policisti obravnavali kršitev v zvezi z nedovoljeno uporabo pirotehničnih sredstev v okolici Tolmina. Policisti so ugotovili, da je 33-letni moški v zgodnjih jutranjih urah sprožil več pirotehničnih sredstev. Zoper njega bo zaradi kršitve določil zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih uveden hitri postopek z odločbo.

Policisti so še ugotovili, da je 33-letnik že v prvi polovici decembra 2016 večkrat nedovoljeno uporabljal pirotehnične izdelke kljub zakonsko predpisanim visokim globam za omenjene kršitve. Tudi zaradi tega bodo ustrezno ukrepali.