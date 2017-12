S petardo nad priletnega gospoda, poškodbe so hude

DOMŽALE – Včeraj zvečer so policiste obvestili o incidentu v Domžalah, v katerem je bil zaradi uporabe pirotehničnega sredstva poškodovan 65-letni občan. Po zbranih obvestilih je znano, da je 65-letnik utrpel hude poškodbe ušesa, medtem ko je za zdaj še neznani storilec iz neznanega stanovanja na Ljubljanski cesti odvrgel pirotehnično sredstvo, ki je počilo ravno v trenutku, ko je šel mimo občan. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo, poroča PU Ljubljana.

Deset tisočakov škode

Policisti v svojem poročilu pojasnjujejo tudi, zakaj so 9. decembra v bloku na Poljanski cesti v Ljubljani zagorele smeti. Ogenj se je hitro razširil na celotno stavbo in povzročil za okoli 10.000 evrov škode. Gasilci so morali evakuirati vse stanovalce, osem pa so jih odpeljali v klinični center zaradi vdihavanja dima.

Izkazalo se je, da je za požar kriv 32-letni moški, ki je v kletnih prostorih bloka prižgal pirotehnično sredstvo in ga nato odvrgel na smeti. Te so se vnele in ognjeni zublji so zaplesali.

Kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ovadili 32-letnega Ljubljančana.