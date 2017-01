S pestjo nad raznašalca časopisa

MARIBOR – V soboto zjutraj sta mlajši moški in mladoletnik v Mariboru napadla moškega, ki je na kolesu s pomožnim motorjem raznašal časopis.

Medtem ko je stranki odnesel časopis, sta mu storilca kolo s pomožnim motorjem poskušala ukrasti. Oškodovanec je stekel za storilcema in ju dohitel, zato ga je eden izmed njiju z roko udaril v obraz. Zaradi udarca se je raznašalec lažje poškodoval.

Oba storilca sta s kraja zbežala, a so ju policisti kmalu prijeli v bližini. Odvzeli so jima prostost in ju kazensko ovadili.